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15 Сентября , 04:57

В Уфе представлен проект обновления Дома актёра

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел очередной «Строительный час». На нем, в частности, обсудили концепцию обновления Дома актёра имени Бедер Юсуповой.

В Уфе представлен проект обновления Дома актёраВ Уфе представлен проект обновления Дома актёра
В Уфе представлен проект обновления Дома актёра

Директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Башкортостана Олег Байдин представил инженерно-планировочные решения и визуализацию фасадной части культурного объекта.

После реконструкции на первом этаже здания расширят фойе, оборудуют кассовый зал, гардероб и кафе. Второй этаж предусматривает размещение малого зала, творческих студий и библиотеки. На третьем этаже будут расположены помещения для занятий музыкой и главный зал. На четвертом четвёртом этаже будут находиться технические и административные помещения.

До конца 2026 года проектная документация должна пройти необходимые согласования, а к реконструкции Дома актёра планируют приступить в 2027 году, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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