В Уфе представлен проект обновления Дома актёра

Директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Башкортостана Олег Байдин представил инженерно-планировочные решения и визуализацию фасадной части культурного объекта.

После реконструкции на первом этаже здания расширят фойе, оборудуют кассовый зал, гардероб и кафе. Второй этаж предусматривает размещение малого зала, творческих студий и библиотеки. На третьем этаже будут расположены помещения для занятий музыкой и главный зал. На четвертом четвёртом этаже будут находиться технические и административные помещения.

До конца 2026 года проектная документация должна пройти необходимые согласования, а к реконструкции Дома актёра планируют приступить в 2027 году, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.