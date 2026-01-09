В Уфе четыре дня будет идти акция «Ёлки в щепки»

В Уфе будут работать одиннадцать пунктов приема новогодних деревьев по адресам:
- улица Магистральная, 2А;
- улица Столярова, 2;
- улица Мушникова, 11;
- улица Гвардейская, 58/1;
- сквер «Времена года» в Кузнецовском затоне;
- сквер «Цветок Курая» в Нижегородке, на пересечении улиц Рижской и М.Лесозаводской;
- в микрорайоне Сосны между домами по улице Тальковой, 33 и Б.Валеевой, 5;
- улица Гагарина, 10/2;
- автопарковка возле лайфстайл центра «Башкирия», со стороны ул. 50 лет СССР;
- аллея между домами №№50 и 61 по улице Кольцевой;
- перед ТК «Аркада» по улице М.Губайдуллина, 6.
Елки принимаются без крестовин, креплений, упаковки и украшений.
Изображение предоставлено пресс-службой администрации Уфы