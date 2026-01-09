В Уфе четыре дня будет идти акция «Ёлки в щепки»

В Уфе будут работать одиннадцать пунктов приема новогодних деревьев по адресам:

- улица Магистральная, 2А;

- улица Столярова, 2;

- улица Мушникова, 11;

- улица Гвардейская, 58/1;

- сквер «Времена года» в Кузнецовском затоне;

- сквер «Цветок Курая» в Нижегородке, на пересечении улиц Рижской и М.Лесозаводской;

- в микрорайоне Сосны между домами по улице Тальковой, 33 и Б.Валеевой, 5;

- улица Гагарина, 10/2;

- автопарковка возле лайфстайл центра «Башкирия», со стороны ул. 50 лет СССР;

- аллея между домами №№50 и 61 по улице Кольцевой;

- перед ТК «Аркада» по улице М.Губайдуллина, 6.

Елки принимаются без крестовин, креплений, упаковки и украшений.

Изображение предоставлено пресс-службой администрации Уфы