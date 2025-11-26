В Уфе на новогоднюю ёлку ушло два километра гирлянд

По словам Тарасова, в этом году новогоднюю ель постарались сделать еще наряднее: «Добавили 797 дополнительных шаров, 160 зеркальных снежинок и почти два километра сияющих гирлянд. Теперь ель выглядит по-настоящему волшебно и уже готова дарить городу новогоднее настроение».

Напомним, новогоднюю ёлку установили и в центральном парке Дёмского района Уфы. В столице елки украсят 21 новогодний городок. Всего в Башкирии к главному зимнему празднику возведут 670 новогодних городков.

Фото из аккаунта Антона ТАРАСОВА.