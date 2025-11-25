В городах и сёлах Башкирии обустроят 670 новогодних городков

Всего планируется обустроить 670 новогодних городков. На общественных территориях и во дворах установят 1 855 елей, из них 1 589 — живые.

Детей будут ждать 497 горок, а улицы и площади украсят 378 километров праздничной иллюминации — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Также будет установлено более 2 тысяч ледяных фигур и световых элементов. И, конечно, для жителей предусмотрят торговые точки и пункты обогрева.

В Уфе будет оборудован 21 новогодний городок, в том числе два центральных. Планируется установить 71 ель.

Работа уже началась. До 5 декабря будет смонтирована подсветка зданий, улиц, общественных пространств, установлены искусственные ели. До 19 декабря завершатся установка живых елей и обустройство новогодних городков. Торжественно открыть их планируется до 22 декабря.

Фото: скриншот видеотрансляции.