В Уфе начался второй день акции «Ёлки в щепки»

- Экологическую акцию мы традиционно проводим с 2018-го. Собственно, главная цель - привлечь внимание уфимцев к проблеме раздельного сбора отходов и последующее использование ёлок в качестве вторичного сырья, – пояснила начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации Уфы Ольга Филева.

Все собранные в рамках акции ели, сосны и пихты отправятся на переработку в щепу, а после из древесных волокон получат различные виды плит для строительства, производства дверей или мебели. Единсвтенное, о чем заранее просят организаторы, - чтобы с новогоднего дерева заранее удалили все украшения.

Сегодня и в следующие выходные елки на реинкарнацию будут принимать в 12 местах Уфы:

- Дёмский район – ул. Магистральная, 2А, ул. Столярова, 2;

- Калининский – ул. Мушникова, 11, ул. Гвардейская, 58/1;

- Кировский – ул. Испытателей, 21, ул. Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса);

- Октябрьский – ул. Гагарина, 10/2, ул. Королёва, 17, ТК «Башкирия» (сквер со стороны ул. 50 лет СССР);

- Орджоникидзевский – Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61;

- Советский – напротив дома по ул. Менделеева, 171, ул. Ленина, 87.

Между прочим, изобретательнее всех подошел к акции Ленинский район: по его улицам запустили «Ёлкомобиль». Но и так на площадках проходят образовательно-развлекательные мероприятия для юных уфимцев. Впрочем, как сообщает ЦУР республики аналогичные акции проходят и некоторых районах Башкирии, например, в Бурзянском районе.

Фото ufacity.info