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Радий Хабиров поручил разработать программу развития поселков-спутников Уфы

На вчерашнем, 18 января, рабочем совещании в мэрии столицы Башкирии по подготовке к проведению 450-летия Уфы глава региона Радий Хабиров особо остановился на нерешенных коммунальных и транспортных проблемах поселков-спутников города.

Радий Хабиров поручил разработать программу развития поселков-спутников Уфы
Радий Хабиров поручил разработать программу развития поселков-спутников Уфы

Речь идет о перебоях с энергоснабжением, которые вызваны аномальными морозами в поселках в Октябрьском и Калининском районах Уфы, с водой в результате порывов трубопроводов, с недостаточно организованным с учетом роста населения поселков транспортным обслуживанием.

На совещании депутаты подняли вопрос нарастающего энергопотребления в Уфе, в том числе за счёт посёлков-спутников, поскольку нагрузка на энергосистему существенно возросла.

Радий Хабиров поручил Ратмиру Мавлиеву разработать программу развития энергоснабжения этих посёлков с указанием необходимых средств, сроков исполнения и ответственных. Он подчеркнул, что если будет «такая четкая программа», республика готова ее финансово поддержать.

- Я каждый день в свои соцсети получаю жалобы жителей поселков-спутников Уфы, - сказал Радий Хабиров. – Ведь все начинается с малого. О каком дальнейшем развитии города мы можем говорить, если не можем организовать нормальное автобусное сообщение из Чесноковки! Из этих обращений граждан я прекрасно осведомлен о проблемах в Елкибаево, Федоровке и других селах, находящихся в черте города. Все это нужно комплексно решать. Планомерно решать годами накопившиеся там проблемы. И уже сейчас думать о развитии этих поселков.  

Напомним, гендиректор «Башкирской электросетевой компании» Сергей Гурин сообщил, что уже в этом году в поселке Нагаево энергоэффективность планируют повысить за счет замены существующих трансформаторов на более мощные, в 2,5 раза. Энергетики видят выход в строительстве новых подстанций.

Фото пресс-службы мэрии Уфы.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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