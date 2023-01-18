Проблему отключений электричества под Уфой будут решать строительством подстанций

Свое мнение по ситуации высказали представители министерства промышленности, управления главы РБ по социальным коммуникациям, проблемных районов и электросетевых организаций.

По словам спикеров, причиной отключений стали запредельные нагрузки, вызванные понижением температуры. Жилье под Уфой строится в массовом порядке, при этом имеющиеся подстанции и сети на такую нагрузку не рассчитаны.

Выход из ситуации – в строительстве новых подстанций. Одна из них появится в Алаторке Иглинского района, другая – в Осоргино Уфимского района. В модернизации также нуждаются линии электропередачи.

Что касается Нагаево, то здесь недорабатывают Бирские электросети, в чьем ведении находится часть сетей населенного пункта. Предприятию рекомендовано усилить сети и держать в Нагаево оперативный персонал.