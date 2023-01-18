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Вчера, 13:28

Проблему отключений электричества под Уфой будут решать строительством подстанций

Брифинг по авариям на электросетях в морозы и путям решения этой проблемы состоялся в агентстве «Башинформ».

Проблему отключений электричества под Уфой будут решать строительством подстанций
Проблему отключений электричества под Уфой будут решать строительством подстанций

Свое мнение по ситуации высказали представители министерства промышленности, управления главы РБ по социальным коммуникациям, проблемных районов и электросетевых организаций.

По словам спикеров, причиной отключений стали запредельные нагрузки, вызванные понижением температуры. Жилье под Уфой строится в массовом порядке, при этом имеющиеся подстанции и сети на такую нагрузку не рассчитаны.

Выход из ситуации – в строительстве новых подстанций. Одна из них появится в Алаторке Иглинского района, другая – в Осоргино Уфимского района. В модернизации также нуждаются линии электропередачи.

Что касается Нагаево, то здесь недорабатывают Бирские электросети, в чьем ведении находится часть сетей населенного пункта. Предприятию рекомендовано усилить сети и держать в Нагаево оперативный персонал.  

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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