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Вчера, 17:56

Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем тг-канале сообщил, что 6 февраля в столице республики состоится аукцион на размещение НТО по 49 лотам.

Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли
Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли

По словам мэра Уфы, это объекты общественного питания, цветочные павильоны, кофе-на-вынос и тому подобное. Причем уфимская мэрия в рамках общего брендбука юбилейной столицы Башкирии предлагает предпринимателям свое видение объектов нестационарной торговли по единым требованиям.

Прежние незаконные точки власти сносят. Появление новых начало приносить доходы городу.

- По итогам аукциона в декабре прошлого года уже заключено 34 договора на сумму более 22 млн. рублей. Для сравнения, в 2021 году по итогам этой работы городской бюджет получил всего 10 млн. рублей, - отметил Ратмир Мавлиев.

Фото тг-канал Ратмира Мавлиева.

Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли
Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли
Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли
Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли
Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:уличная торговляаукцион нто«уфа»6 февралякафесувенирышиномонтажкистрит-кофемавлиев
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