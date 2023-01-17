Мэр Уфы анонсировал аукцион 49 объектов нестационарной торговли

По словам мэра Уфы, это объекты общественного питания, цветочные павильоны, кофе-на-вынос и тому подобное. Причем уфимская мэрия в рамках общего брендбука юбилейной столицы Башкирии предлагает предпринимателям свое видение объектов нестационарной торговли по единым требованиям.

Прежние незаконные точки власти сносят. Появление новых начало приносить доходы городу.

- По итогам аукциона в декабре прошлого года уже заключено 34 договора на сумму более 22 млн. рублей. Для сравнения, в 2021 году по итогам этой работы городской бюджет получил всего 10 млн. рублей, - отметил Ратмир Мавлиев.

Фото тг-канал Ратмира Мавлиева.