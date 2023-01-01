Резиденция Деда Мороза в Уфе начала работу с Дня волшебных подушек

3 января на набережной состоится зимний сабантуй в рамках фестиваля «Новогодние каникулы «TERRA ZIMA 2023». В 11 часов стартует зрелищный лыжно-лучный биатлон. В 13 часов – парад конно-санных экипажей. Лошадиные тройки, бубенцы, хруст санных полозьев, развлекательная программа и катания на конно-санных экипажах.

4 января в резиденции отметят День рождения конфетки, 5 января – День птиц. 6 января будет посвящено песочному печенью.

7 января пройдет тематическая программа под названием «Рождественские мелодии», 8 января посетителей ждут рождественские колядки. 9 января здесь отметят День рождения Снеговика, а 10 января ребятишки смогут побывать «В гостях у сказки».

11 января состоится День волшебного слова, а 12-го – День новогодних похищений. 13 января уфимцев и гостей столицы Башкортостана приглашают отметить вместе Старый Новый год. Завершит работу резиденции 14 января и это будет День семьи и обнимашек.

Напомним, что на набережной работает самый большой каток протяженностью 800 метров и вольер с настоящим оленем, прибывшим издалека, с Крайнего Севера.

Для удобства всех, кто планирует в новогодние праздники всей семьей с детьми заглянуть в гости к Деду Морозу, а также покататься на коньках, по 8 января включительно с 16 до 22 часов ходит бесплатный автобусный шатл по маршруту «Монумент дружбы – Набережная реки Белой». Вход в резиденцию бесплатный.

Фото из открытых источников.