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Вчера, 15:25

Резиденция Деда Мороза в Уфе начала работу с Дня волшебных подушек

Сегодня, 1 января, в  резиденции на набережной реки Белой проходит День волшебных подушек, 2 января – День мягких игрушек. Расписание на каникулы – до 14 января приводит мэрия Уфы.

Резиденция Деда Мороза в Уфе начала работу с Дня волшебных подушек
Резиденция Деда Мороза в Уфе начала работу с Дня волшебных подушек

3 января на набережной состоится зимний сабантуй в рамках фестиваля «Новогодние каникулы «TERRA ZIMA 2023». В 11 часов стартует зрелищный лыжно-лучный биатлон. В 13 часов – парад конно-санных экипажей. Лошадиные тройки, бубенцы, хруст санных полозьев, развлекательная программа и катания на конно-санных экипажах. 

4 января в резиденции отметят День рождения конфетки, 5 января – День птиц. 6 января будет посвящено песочному печенью.

7 января пройдет тематическая программа под названием «Рождественские мелодии», 8 января посетителей ждут рождественские колядки. 9 января здесь отметят День рождения Снеговика, а 10 января ребятишки смогут побывать «В гостях у сказки».

11 января состоится День волшебного слова, а 12-го – День новогодних похищений. 13 января уфимцев и гостей столицы Башкортостана приглашают отметить вместе Старый Новый год. Завершит работу резиденции 14 января и это будет День семьи и обнимашек.

Напомним, что на набережной работает самый большой каток протяженностью 800 метров и вольер с настоящим оленем, прибывшим издалека, с Крайнего Севера. 

Для удобства всех, кто планирует в новогодние праздники всей семьей с детьми заглянуть в гости к Деду Морозу, а также покататься на коньках, по 8 января включительно с 16 до 22 часов ходит бесплатный автобусный шатл по маршруту «Монумент дружбы – Набережная реки Белой». Вход в резиденцию бесплатный.

Фото из открытых источников.

Резиденция Деда Мороза в Уфе начала работу с Дня волшебных подушек
Резиденция Деда Мороза в Уфе начала работу с Дня волшебных подушек
Резиденция Деда Мороза в Уфе начала работу с Дня волшебных подушек
Автор:Анна СТЕНЬКО
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