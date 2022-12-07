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Вчера, 14:41

В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап

Ремонт дороги на улице Пугачёва вышел на уровень переустройства.

В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап
В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап

Уже демонтированы заборные ограждения и железобетонные плиты. Сейчас идет переустройство газопровода, строительство водопровода и канализации, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях.

Для строительных работ завезли более 100 тысяч кубометров песка. «Работаем в соответствии с графиком. Через полтора года мы получим четырехполосную дорогу с местными проездами, которая будет соответствовать всем нормативным требованиям», – отметил глава администрации Уфы.

Напомним, движение на улице Пугачёва, которая станет «основой» для Южных ворот Уфы, ограничено до 30 июня 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.

В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап
В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап
В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап
В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап
В Уфе реконструкция улицы Пугачёва вышла на новый этап
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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