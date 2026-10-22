Радий Хабиров рассказал об успехах параспортсмена Артёма Бондаренко

«Успешный параспортсмен, талантливый писатель, программист, шахматист – в свои 20 с небольшим уфимец Артем Бондаренко добился многого. У парня трудности со здоровьем – он не видит. Но это не мешает ему жить яркой, наполненной эмоциями жизнью», - написал Радий Хабиров.

Он рассказал, что Артем учится в Институте информатики, математики и робототехники Уфимского университета науки и технологий. Пишет рассказы и даже организовал в вузе книжный клуб. Но главное его увлечение – параскалолазание.

«Под руководством своего тренера Тимура Абдурашитова Артем бесстрашно преодолевает все сложности. На первом чемпионате Башкортостана по параскалолазанию среди слабовидящих и слепых атлетов он стал абсолютным победителем. А недавно уфимец триумфально выступил на первом в истории чемпионате России по параскалолазанию в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 8 регионов страны. Теперь впереди – международные старты и отбор на Паралимпиаду-2028. Желаю Артему удачи!», - отозвался о достижениях параспорстмена руководитель республики.

Фото: соцсети Радия Хабирова.