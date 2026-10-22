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Спорт
22 Октября , 12:53

Башкирия поделилась опытом поддержки тренеров

В Красноярске на XIV Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоялась сессия «Время сильных» с участием представителей Башкирии.

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Башкирия поделилась опытом поддержки тренеровБашкирия поделилась опытом поддержки тренеров
Башкирия поделилась опытом поддержки тренеров

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в ней участвовал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр спорта Руслан Хабибов. Главной темой его выступления стала роль тренера в развитии спорта и воспитании чемпионов.

В качестве примера Руслан Хабибов привёл Петра Захаровича Буйлова, который воспитал 50 призеров и чемпионов Паралимпийских игр, а его воспитанники установили более 40 мировых рекордов.

Всего же в Башкортостане работают более 2,6 тысяч тренеров. Для привлечения и поддержки специалистов в республике реализуются проекты «Сельский тренер» и «Городской тренер». Опыт первого стал основой федеральной программы «Земский тренер».

Отдельная мера поддержки – пожизненные стипендии тренерам, подготовившим победителей и призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Таким образом республика отмечает вклад наставников, чья работа приносит стране и региону выдающиеся спортивные результаты.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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