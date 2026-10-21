«Салават Юлаев» вырвал победу у магнитогорского «Металлурга»

Нередко в каждом матче специалисты и болельщики ищут самый важный момент, который и определил исход поединка. В матче «СЮ» и «Металлурга» таких узловых точек может набраться не один десяток.

Начать с состава уфимцев. Впервые место в воротах занял новичок Иван Бочаров, и со своей работой справился хорошо. Что же касается нападения, то тренерский штаб капитально перетряхнул все звенья атаки. Достаточно сказать, что он поменял местами Ремпала и Жаровского, добавил вызванного из «Тороса» Хворова, а Маджио и Орлович-Грудков составили компанию Шипачеву.

Как резко менялся ход игры, свидетельствуют итоги каждого из периодов. Но здесь самым обманчивым станет нулевой результат второго отрезка матча. Ибо, наверное, именно на экваторе встречи произошло то, что позволило юлаевцам завершить встречу победой.

Встреча хотя и началась для гостей на мажорной ноте – чуть ли не первым броском в створ они открыли счет, но вскоре уфимцам стало не до веселья. Как и в предыдущем поединке этих команд, магнитогорцы жестко наказывали соперника за ошибки. Сначала это была нерасторопность защитников на собственном «пятачке», затем обернулось голом ненужное удаление Шипачева и, наконец, «подарок» Газимова, выложившего шайбу на клюшку Ткачева и позволившего тому результативно выскочить 1 на 1. Юлаевцы на роль «педагогов» в первом периоде не потянули – 1,5 минуты они имели на льду на двух хоккеистов больше, но безрезультатно.

Казалось, дальневосточное турне вытянуло из уфимцев все силы и им вновь придется испытать в Магнитогорске горечь поражения. Тем удивительнее результат второго отрезка встречи, в котором, казалось, все было против юлаевцев. Гости заработали 33 минуты удалений (Панин неудачно вбил в борт Силантьева и был наказам матч-штрафом), 2 минуты отыграли втроем, провели всего 34 секунды в атаке, но не дрогнули и не пропустили.

Эта 20-минутка словно встряхнула юлаевцев. Вот здесь-то и начались уфимские «точки» в игре. Впрочем, проход Жаровского заслуживает скорее восклицательного знака. Он подобрал шайбу у своих ворот, а закончил голевой рейд на чужом «пятачке», попутно обыграв и вратаря соперника. Магнитогорцы забеспокоились и занервничали, в результате получив одно за другим два малых штрафа. Розыгрыш «5 на 3» уфимцы вновь в гол не превратили, но с минимальным численным преимуществом все-же справились.

Свою долю комплиментов заслуживает и Родуолд, выцарапавший шайбу у борта, выкативший с ней к воротам и хладнокровно поразивший цель. Но если по справедливости, то и хозяева на ничейный результат в основное время наиграли, их гол после выхода шестого полевого хоккеиста никак не назовешь случайным.

Можно говорить, что перестановки в составе сыграли свою роль. Как и умение юлаевцев найти в себе дополнительные физические кондиции. Но главное, безусловно, - уфимцы на этот раз смогли показать свой характер. Команда на финише преобразилась и вытащила очень трудный поединок. А победа по буллитам стала им за это безусловной наградой.

– Сложный матч. Доволен, как команда билась, как выстояли во втором периоде в меньшинстве. Недоволен тем, что много набрали ненужных удалений. Мы проехали Дальний Восток, сегодня сражались до конца, это вызывает гордость и уважение. А вообще после поездки команда чувствует себя не очень. Егор Сучков не выздоровел, многие принимают противовирусные препараты. Тем и ценнее победа. Перетряхнул звенья, потому что мне не понравилось, как действовали против «Адмирала». Нужна была эмоциональная встряска, поэтому перекинул тройки, - высказал по окончании встречи свои комментарии главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» - 4:5 Б (3:1, 0:0, 1:3). Шайбы: 0:1 - Кузнецов (Ремпал, Загребин, 01:51), 1:1 - Вовченко (Джонсон, Толчинский, 06.51), 2:1 - Тодд (Орехов, Джонсон, 12.13, бол.), 3:1 - Ткачёв(19.30), 3:2 - Жаровский Александр (Зоркин, Родуолд, 44.06), 3:3 - Шипачев (Цулыгин, Жаровский, 50.08, бол.), 3:4 - Родуолд (Жаровский, 57.55), 4:4 - Джонсон (Вовченко, Тодд, 58.57), 4:5 - Ремпал (65.00, РБ).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».