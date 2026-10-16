В Уфе в третий раз прошёл кросс в рамках акции «СТУДзаБЕГ»

Среди девушек призовые места заняли: первое — Ангелина Михайлова (Институт информатики, математики и робототехники), второе — Эльвира Касимова (факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта), третье — Альфия Сагитова (Институт химии и защиты в чрезвычайных ситуациях). Лучшими среди юношей стали Эмиль Мустафин (Институт права), Артур Арсланов (Институт технологий и материалов) и Арслан Нигматуллин (Институт информатики, математики и робототехники).

— Такие мероприятия — гораздо больше, чем просто спорт. Это наш способ сказать студентам, что мы видим в них не только будущих инженеров, юристов или программистов, но и сильных, целеустремленных личностей, — подчеркнул ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Он отметил, что администрация университета поддерживает студентов, которые занимаются наукой, творчеством, общественной работой или спортом. Традиция кросса в УУНиТ продолжает развиваться и привлекает все больше участников.

Фото: пресс-служба УУНиТ.