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Спорт
16 Октября , 09:33

В Уфе в третий раз прошёл кросс в рамках акции «СТУДзаБЕГ»

Уфимский университет науки и технологий в третий раз стал центральной площадкой Всероссийской акции «СТУДзаБЕГ». Легкоатлетический кросс прошел в парке «Ватан» и собрал студентов всех факультетов и институтов.

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В Уфе в третий раз прошёл кросс в рамках акции «СТУДзаБЕГ»В Уфе в третий раз прошёл кросс в рамках акции «СТУДзаБЕГ»
В Уфе в третий раз прошёл кросс в рамках акции «СТУДзаБЕГ»

Среди девушек призовые места заняли: первое — Ангелина Михайлова (Институт информатики, математики и робототехники), второе — Эльвира Касимова (факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта), третье — Альфия Сагитова (Институт химии и защиты в чрезвычайных ситуациях). Лучшими среди юношей стали Эмиль Мустафин (Институт права), Артур Арсланов (Институт технологий и материалов) и Арслан Нигматуллин (Институт информатики, математики и робототехники).

— Такие мероприятия — гораздо больше, чем просто спорт. Это наш способ сказать студентам, что мы видим в них не только будущих инженеров, юристов или программистов, но и сильных, целеустремленных личностей, — подчеркнул ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Он отметил, что администрация университета поддерживает студентов, которые занимаются наукой, творчеством, общественной работой или спортом. Традиция кросса в УУНиТ продолжает развиваться и привлекает все больше участников.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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