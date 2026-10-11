Соревнования прошли во Дворце борьбы в Уфе и были приурочены ко Дню Республики. В них приняли участие 170 спортсменов, состязавшихся в пяти дисциплинам — борьбе на поясах, белбогли кураш, дзюдо, корэш и греко-римской борьбе.

— Этот турнир имеет очень большой смысл. Мы знаем, что президент России Владимир Владимирович Путин и ерезидент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев с огромным уважением относятся друг к другу. Два сильных руководителя вместе определяют и обеспечивают наше будущее, — сказал Радий Хабиров. — Мы понимаем, что дружить очень важно. И когда проводим такие соревнования, то сохраняем взаимное уважение и дружбу, которые доверили нам предки.

С приветственным словом выступила председатель Совета народных депутатов Ташкентской области Узбекистана Сайера Файзиева.

— Хочу искренне поблагодарить гостеприимный Башкортостан за теплый прием. На этой площадке соревновались спортсмены, молодежь Башкортостана и Ташкентской области. Такие турниры, безусловно, вносят вклад в развитие наших взаимоотношений, — подчеркнула она. — Поздравляю жителей Башкортостана с Днем Республики! Уверена, что дружба между Узбекистаном и Россией, между Башкортостаном и Ташкентской областью будет только укрепляться.

В церемонии награждения приняли участие известные спортсмены: олимпийские чемпионы, победители и призеры международных соревнований по спортивной борьбе.

Фото: пресс-служба главы РБ.