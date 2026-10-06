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Спорт
6 Октября , 06:29

В Башкирии запустили чат-бот «Цифровой помощник ГТО»

Участники комплекса «Готов к труду и обороне» смогут получить через чат-бот всю информацию о сдаче нормативов, сообщили в администрации столицы.

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Администрация Уфы.Администрация Уфы.
Фото:Администрация Уфы.

Чат-бот работает в мессенджере Мах. Все желающие могут узнать, как зарегистрироваться в личном кабинете ГТО, какие нормативы предусмотрены для определенной возрастной ступени и как получить знак отличия. Подключиться к чат-боту можно по ссылке.

В Уфе нормативы ГТО принимают в двух центрах тестирования. Они действуют на базе Центра шорт-трека имени Семена Елистратова (ул. Александра Невского, 15, телефон: +7 (347) 224-97-64) и на базе спортивного комплекса «Астра» (ул. Ростовская, 16/5, телефон: +7 (906) 371-66-96).

Сдать нормативы можно в будни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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