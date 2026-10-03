Народный фронт проводит опрос о развитии физкультуры и спорта в Башкирии

Исследование позволит узнать, с какими трудностями сталкиваются спортсмены, тренеры, судьи и волонтёры, оценить качество организации соревнований и выявить возможности для развития спортивной жизни в регионах. Результаты опроса в обобщённом и обезличенном виде лягут в основу доклада Президенту Российской Федерации.

Опрос Народного фронта проводится во всех субъектах Российской Федерации с 23 сентября по 10 октября 2026 года на платформе «Народный контроль». Промежуточные итоги планируется подвести 5 октября. Принять участие в исследовании можно по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/sorevnovaniya. Опрос является анонимным.

К участию в исследовании Народного фронта приглашаются совершеннолетние спортсмены, тренеры, спортивные судьи и волонтёры. Участники смогут рассказать о своём опыте подготовки и участия в соревнованиях, условиях для тренировок и судейской работы, организации спортивных мероприятий, а также о вовлечении добровольцев в проведение стартов.

«Башкортостан — спортивный регион, который регулярно принимает соревнования самого разного уровня, от муниципальных и республиканских до всероссийских и международных. В республике ежегодно проходят десятки крупных спортивных мероприятий, развиваются разные виды спорта, активно работают спортсмены, тренеры, судьи и волонтёры.

Поэтому уверен, что жителям Башкортостана, которые непосредственно связаны со спортивной жизнью, есть чем поделиться. Такая обратная связь позволяет увидеть спортивную систему глазами тех, кто каждый день находится внутри неё, понять, какие решения уже работают, а где необходимы дополнительные изменения. Уверен, что мнение жителей Башкортостана поможет сформировать объективную картину и станет полезным вкладом в общероссийскую работу по развитию физической культуры и спорта», — отметил руководитель отделения Народного фронта в Башкортостане Виталий Брыкин в беседе с корреспондентом «РБ».

Исследование проводится в рамках подготовки к заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта, посвящённому развитию системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Полученные данные помогут выявить успешные практики и системные проблемы, которые влияют на проведение соревнований, и подготовить предложения по дальнейшему развитию спортивной отрасли.

Фотоиллюстрация предоставлена пресс-службой отделения Народного фронта в Башкортостане.