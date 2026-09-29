«Салават Юлаев» победил на выезде «Торпедо»

У юлаевцев перед матчем была одна проблема в составе – получил повреждение Родуолд, и вместо него в центре первого звена сыграл Маджио. В остальном уфимцы остались верны себе: контроль за шайбой, жесткий прессинг в своей зоне и быстрые атаки в чужой.

Торпедовцы пытались отвечать тем же, в результате матч шел на встречных курсах. А особенностью в игре обеих команд было заметное количество ошибок: шайба то оказывалась перехваченной, то непредсказуемо скакала по льду, заставляя сразу нескольких хоккеистов сбиваться в кучу. В итоге судьбу матча решили не многоходовые комбинации, а микроэпизоды, в которых гости оказались сильнее.

Повели в счете уфимцы уже в начале встречи, после броска от синей линии Цулыгина. С этим голом произошел забавный эпизод: сначала в авторах значился защитник «СЮ», потом судьи исправились на Загребина, но в итоге все-таки вернули авторство игроку обороны. Так молодой форвард «СЮ» вторую игру подряд «благодаря» арбитрам лишается гола.

Зато открыл счет свои шайбам Орлович-Грудков, сумев перехватить на «пятачке» пас нижегородского защитника и умело «подарком» распорядиться.

Создав хороший задел в дебюте, уфимцы не отдали инициативы сопернику. Хотя торпедовцы сделали, что могли, дабы переломить ход поединка. Но одного желания оказалось мало, в их игре было слишком много брака и суеты. А в середине встречи перевес гостей стал еще более комфортным. В этом эпизоде благодаря своей видеобригаде уфимцы вернули отмененный было арбитрами гол Стюарта. Судьи решили, что Цулыгин в момент взятия ворот якобы толкал голкипера, но справедливость восторжествовали. Забавно, что главными действующими лицами у чужих ворот оказались не форварды, а сразу оба уфимских защитника.

Семен Вязовой сыграл надежно, но по сравнению с предыдущим матчем нагрузки у него было меньше. Разве что по одному эпизоду в каждом из периодов в исполнении «Торпедо» можно назвать действительно голевым. У юлаевцев возможностей увеличить счет было раза в два больше.

В концовке встречи была интрига – смогут ли хозяева размочить счет. Воспользовавшись удалением у «СЮ», они еще за три минуты до финальной сирены выпустили экстра-хоккеиста и в завершении встречи у ворот уфимцев было, действительно, тревожно. Но юлаевцы видали и не такое, так что головы не потеряли и стойко продержались в обороне все оставшееся время.

– Было важно после матча с «Динамо» не потерять нить игры. Доволен содержанием, тем более «Торпедо» агрессивно играет в атаке. Хочу выделить меньшинство, здорово выстояли в концовке и помогли Семену Вязовому сыграть на ноль. Добившись преимущества, игру упрощать не стали – это чревато. Когда сидишь и ждешь – напрашиваешься на проблемы. Поэтому мы продолжали играть в том же ключе, что и в начале. Ребята старались, но было много брака в передачах, шайба прыгала по льду что у нас, что у них. Хорошо, что своевременно забили свои голы, - отозвался об игре главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Торпедо» (Н. Новгород) – «Салават Юлаев» - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Шайбы: 0:1 – Цулыгин (Сучков, Загребин, 05.06), 0:2 – Орлович-Грудков (06.23), 0:3 – Стюарт (Сучков, Шипачев, 28.53).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».