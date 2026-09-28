В Уфе подхватили инфекцию участники всероссийских соревнований по биатлону

И хотя до больницы дело не дошло, молодые спортсмены, среди них есть и несовершеннолетние, отстранены от соревнований по биатлону, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов.

Проведена проверка санитарного состояния объекта. Угрозы распространения инфекции нет. Ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле управления.

Следственное управлением СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает пресс-служба ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.