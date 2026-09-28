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Спорт
28 Сентября , 17:39

В Уфе подхватили инфекцию участники всероссийских соревнований по биатлону

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан начало эпидемиологическое расследование в уфимской спортивной школе по биатлону. Там выявлены случаи инфекционного заболевания среди участников первенства России.

В Уфе подхватили инфекцию участники всероссийских соревнований по биатлонуВ Уфе подхватили инфекцию участники всероссийских соревнований по биатлону
В Уфе подхватили инфекцию участники всероссийских соревнований по биатлону

И хотя до больницы дело не дошло, молодые спортсмены, среди них есть и несовершеннолетние, отстранены от соревнований по биатлону, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

 Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторные исследования проб биологических материалов от заболевших и персонала, а также пробы пищевой продукции, сырья и смывов.

Проведена проверка санитарного состояния объекта. Угрозы распространения инфекции нет. Ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле управления.

Следственное управлением СК России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает пресс-служба ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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