Футболисты «Уфы» сыграли вничью с московским «Торпедо»

Начали гости встречу уверенно, но такая жажда гола их подвела. Уфимцы своей быстро контратакой на 22-й минуте не только выманили из штрафной голкипера «Торпедо» Солдатенкова, но и вынудили его грубо сыграть в колено уфимцу Липовому. За что вратарь москвичей сразу увидел перед собой красную карточку.

Место в воротах у торпедовцев занял 20-летний Мокроусов. И оказался, по большому счету, сторонним наблюдателем того, что происходит на поле. Гости по инерции попытались еще провести несколько атак, но постепенно перешли к игре «на выживание», то есть в первую очередь уделили внимание обороне.

Что хозяев, похоже, ничуть не обрадовало. Ибо «Уфа» словно не знает, что делать с мячом, когда ей приходится вести затяжную осаду ворот соперника. Другое дело – быстрая контратака, но москвичи за весь матч не дали хозяевам ни одного шанса ее провести. В результате дело кончилось топтанием в центре поля, попытками «Уфы» обострить игру за счет длинных фланговых передач или навесами в чужую штрафную. Все эти потуги гости легко нейтрализовывали.

В последние 10 минут хозяева вроде бы встрепенулись, но получив пару неприятных ответных рывков торпедовцев, снова стали играть с оглядкой на собственные ворота.

Еще одна проблема «Уфы» - большой брак в передачах. Футболисты ошибались в пасах, даже находясь в нескольких метрах друг от друга. Куда уж здесь говорить об атакующих многоходовках. Поэтому неизвестно, чем бы закончилась встреча, сражайся команды в равных составах. А так в итоге получилась вполне закономерная, не самая зрелищная ничья.

– Ожидали такой игры от «Торпедо» и готовились к ней. Если в обороне у нас многое получалось, то в атаке, к сожалению, сыграли беззубо. Несмотря на то, что остались в большинстве, не смогли воспользоваться численным преимуществом. Как мы ни объясняли ребятам в перерыве, что мяч нужно опускать вниз, как можно быстрее играть, использовать фланги, у нас это не получилось. И еще один момент – ноль ударов по воротам. Конечно, это уже о многом говорит, и нам есть над чем работать. Это связано еще и с тем, что на протяжении уже длительного периода мы практически играем одним и тем же составом. У ребят накопилась усталость, и было видно, что многие не подошли к этой игре свежими. Мы очень медленно работали с мячом. Отсюда и такой результат. Но в игре против «Торпедо» любое очко – это все-таки очко в нашу копилку, - сказал по окончании встречи главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

После 12 игр у «Уфы» 18 очков и они располагаются на 7-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Впереди у клубов ФНЛ – 14-дневный перерыв из-за матчей сборных.

«Уфа» - «Торпедо» (Москва) – 0:0.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».