Башкирия входит в число ведущих спортивных регионов России

На заседании правительства Республики Башкортостан озвучили данные о развитии спорта за период с 2019 по 2026 год.

По словам премьер-министра регионального правительства Андрея Назарова, республика ежегодно становится площадкой для проведения крупных спортивных событий. Дважды (в 2019 и 2025 году) Башкирия удостоилась Национальной спортивной премии, получив признание, как лучший спортивный регион. По темпам строительства спортивных объектов Башкирия вошла в число лидеров среди регионов России.

Заместитель премьер-министра — министр спорта республики Руслан Хабибов сообщил, что в Башкортостане проводят системную работу по развитию спортивной инфраструктуры, а также по поддержке тренеров и спортсменов.

«Наша задача — продолжить поступательное развитие отрасли спорта. До 2030 года планируем увеличить долю жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов, подготовить новое поколение чемпионов и повысить спортивный престиж республики», — заявил Руслан Хабибов.

Подводя итоги заседания, Андрей Назаров рассказал о строительстве в Уфе Центра бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва. На реализацию этих проектов республике необходимо продолжить работу по привлечению федеральных средств.