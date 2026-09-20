В Уфе прошли турниры силачей с участием ветеранов СВО

Участие в соревнованиях приняли ветераны спецоперации из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей, сообщает оргкомитет мероприятия.

В числе победителей — наши земляки. Уфимец Альберт Мустафин выжал лежа 242,5 кг и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Житель Уфы Артем Мухарямов собрал в силовом троеборье 330 килограммов. Кирилл Павлов из Толбазов продемонстрировал железную выдержку и поднял 47,5 кг в строгом подъеме штанги на бицепс. Житель Иглинского района Рафис Нуриханов проявил стальной хват и зафиксировал 47,5 кг в дисциплине «Роллинг Тандер».

Турниры стали подведением итогов упорных летних тренировок. Силовой спорт в очередной раз доказал, что помогает нашим парням ускорить физическое восстановление после ранений, сбросить эмоциональное напряжение и снова почувствовать себя несокрушимой силой.

Фото: Артур САЛИМОВ.