«Салават Юлаев» обыграл дома «Спартак»

На льду в этот вечер встретились равные соперники. Если уфимцы владели позиционным преимуществом, то спартаковцы в завершении атак порой выглядели даже поострее соперника, так что успеха мог добиться каждый.

В таких играх основным аргументом может стать даже не стольео успешная игра в атаке, сколько надежные действия в обороне. На чем и «споткнулись» спартаковцы в начале встречи, отбросив шайбу со своего «пятачка» прямо на клюшку Щербакову. Молодой защитник «СЮ» от такого подарка не отказался. Кстати, на счету 18-летнего хоккеиста в 6 матчах уже 2 гола и 2 результативные передачи, - на зависть иным форвардам.

Еще один важный фактор в таких матчах – удаления. Хозяева льда только раз нарушили правила, но это стоило им пропущенной шайбы. Сами же уфимцы имели четыре возможности разыграть лишнего, однако выглядели в эти игровые отрезки скромно.

Зато все-таки блеснули своим индивидуальным мастерством, дважды забив примерно с дальнего радиуса круга вбрасывания. Открыл счет своим результативным действиям Маджио, забив гол в «раздевалку». А Алалыкину помог Цулыгин, вовремя закрывший обзор вратарю.

Спартаковцы до последнего не опускали руки, и были эпизоды, когда только мастерство Вязового уберегло «СЮ» от неприятностей. Почему-то не всегда надежно играли защитники юлаевцев, даже в своей зоне даря шайбы сопернику. Хотя к концу матча они тоже взяли себя в руки.

Динамичная, интересная игра шла все три периода. Но юлаевцы в завершении оказались чуть лучше, что и принесло им в итоге победу.

«Обе команды играют в агрессивный хоккей, поэтому, на мой взгляд, зрителям было интересно сегодня наблюдать за матчем. Всё динамично: как говорил наш видеотренер, он не успевал камеру поворачивать вслед за событиями. Отмечу хорошую самоотдачу, нацеленность на то, чтобы выиграть единоборства. В обороне нам приходилось затрачивать силы и на отбор шайбы, и на то, чтобы сдерживать натиск их нападающих. Когда где-то мы проваливались, Семен Вязовой неплохо нас держал в игре. Что касается большинства, то сегодня мы не справились со спартаковской обороной, потому что они играют неудобно в «треугольник», где тяжело атаковать с полборта. Поэтому пытались кое-что необычное придумать под это. Моментами проходило, моментами — нет», - дал оценку матчу главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» - «Спартак» (Москва) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Шайбы: 1:0 – Щербаков (07.46), 1:1 – Мальцев (Пивчулин, Порядин, 16.58, бол.), 2:1 – Маджио (Загребин, Щербаков, 39.49), 3:1 – Алалыкин (Сучков, Цулыгин, 47.37).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ»