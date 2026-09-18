«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»

Встреча прошла по особому сценарию. Уфимцы весь матч имели очень серьезное игровое преимущество, которое никак не могло материализоваться в заброшенные шайбы.

Нет, начало встречи выглядело логичным: при игре 4 на 4 подключившийся к атаке защитник «СЮ» Зоркин с близкого расстояния точно расстрелял ворота соперника. И словно сглазил юлаевских форвардов: сколько раз у них был шанс забить гол, столько раз шайба или летела мимо, или становилась добычей здорово игравшего голкипера гостей Долганова. Соотношение бросков после двух периодов было примерно 3 к 1 в пользу хозяев, но счет упорно не хотел меняться.

Были отрезки, кода уфимцы по две, а то и три смены кряду практически не покидали зону соперника. К чести хоккеистов «Нефтехимика», у них не только держал всех в тонусе вратарь, но и все остальные дружно стерегли ближние подступы к своим воротам. Стало понятно, почему нижнекамская команда за последние 4 матча пропустила только три гола.

Счет 1:0 в хоккее – очень скользкий. Гости не часто беспокоили Вязового, но любой бросок мог оказаться случайно точным и тогда пошла бы совсем другая игра. При этом болельщики на трибунах не скучали: быстрый динамичный хоккей в исполнении хозяев держал трибуны в напряжении, как и волнение за исход матча.

По ходу встречи гости заработали 15 минут штрафа, одно из них 5-минутное за удар в голову Броссо. Но большинство уфимцы раз за разом проводили разве что на троечку. Хотя в конце концов именно при розыгрыше «лишнего» удалось поймать удачу за хвост: бросок Алексеева от синей линии подкорректировал Родуолд.

После матча с казанцами главный тренер «СЮ» Виктор Козлов сетовал, что его команда не смогла до последнего, образно выражаясь, держать ногу на педали газа. На этот раз в роли «мальчиша-плохиша» выступил Жаровский, глупо удалившийся за 1,5 минуты до конца встречи. Чего стоит это время, остальные юлаевцы хорошо помнили по игре с «Ак Барсом». Поэтому стеной встали на защиту собственных ворот и их уберегли. Хотя у гостей были реальные шансы минимум размочить счет. В итоге у Вязового – «сухарь», у юлаевцев – очень непростая, можно сказать невезучая, настырная победа. Но настроение она, безусловно, игрокам «СЮ» поднимет.

«Хорошая самоотдача. Было видно, что мы сделали правильные выводы после прошлого матча, старались придерживаться той тактики, с которой мы начинали матч. Ребята принимали правильные решение, показали хорошее движение с шайбой. Семен Вязовой молодец, заработал «сухарь» – у него было немного работы, но это были опасные моменты», – оценил матч Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» - «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы: 1:0 – Зоркин (Набиев, Ефремов, 06.47), 2:0 – Родуолд (Алексеев, Шипачев, 53.32, бол.).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».