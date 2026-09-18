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Спорт
18 Сентября , 18:36

«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»

Юлаевцы дома выиграли у команды из Нижнекамска – 2:0.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»
«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»

Встреча прошла по особому сценарию. Уфимцы весь матч имели очень серьезное игровое преимущество, которое никак не могло материализоваться в заброшенные шайбы.

Нет, начало встречи выглядело логичным: при игре 4 на 4 подключившийся к атаке защитник «СЮ» Зоркин с близкого расстояния точно расстрелял ворота соперника. И словно сглазил юлаевских форвардов: сколько раз у них был шанс забить гол, столько раз шайба или летела мимо, или становилась добычей здорово игравшего голкипера гостей Долганова. Соотношение бросков после двух периодов было примерно 3 к 1 в пользу хозяев, но счет упорно не хотел меняться.

Были отрезки, кода уфимцы по две, а то и три смены кряду практически не покидали зону соперника. К чести хоккеистов «Нефтехимика», у них не только держал всех в тонусе вратарь, но и все остальные дружно стерегли ближние подступы к своим воротам. Стало понятно, почему нижнекамская команда за последние 4 матча пропустила только три гола.

Счет 1:0 в хоккее – очень скользкий. Гости не часто беспокоили Вязового, но любой бросок мог оказаться случайно точным и тогда пошла бы совсем другая игра. При этом болельщики на трибунах не скучали: быстрый динамичный хоккей в исполнении хозяев держал трибуны в напряжении, как и волнение за исход матча.

По ходу встречи гости заработали 15 минут штрафа, одно из них 5-минутное за удар в голову Броссо. Но большинство уфимцы раз за разом проводили разве что на троечку. Хотя в конце концов именно при розыгрыше «лишнего» удалось поймать удачу за хвост: бросок Алексеева от синей линии подкорректировал Родуолд.

После матча с казанцами главный тренер «СЮ» Виктор Козлов сетовал, что его команда не смогла до последнего, образно выражаясь, держать ногу на педали газа. На этот раз в роли «мальчиша-плохиша» выступил Жаровский, глупо удалившийся за 1,5 минуты до конца встречи. Чего стоит это время, остальные юлаевцы хорошо помнили по игре с «Ак Барсом». Поэтому стеной встали на защиту собственных ворот и их уберегли. Хотя у гостей были реальные шансы минимум размочить счет. В итоге у Вязового – «сухарь», у юлаевцев – очень непростая, можно сказать невезучая, настырная победа. Но настроение она, безусловно, игрокам «СЮ» поднимет.

«Хорошая самоотдача. Было видно, что мы сделали правильные выводы после прошлого матча, старались придерживаться той тактики, с которой мы начинали матч. Ребята принимали правильные решение, показали хорошее движение с шайбой. Семен Вязовой молодец, заработал «сухарь» – у него было немного работы, но это были опасные моменты», – оценил матч Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» - «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы: 1:0 – Зоркин (Набиев, Ефремов, 06.47), 2:0 – Родуолд (Алексеев, Шипачев, 53.32, бол.).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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