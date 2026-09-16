«Ак Барс» за две минуты вырвал победу у «Салавата Юлаева»

Перед матчем болельщиков «СЮ» волновали три проблемы. Насколько команда готова реваншироваться за неоднозначное поражение в Астане, не выбил ли ее из тонуса недельный перерыв в играх и сможет ли сыграть приехавший в Уфу новичок-легионер Мэттью Маджио. На все вопросы были даны вроде бы положительные ответы. Канадец вышел в третьем звене вместе с Загребиным и Жаровским, хозяева с первых минут предложили скоростной и агрессивный хоккей, и заброшенными шайбами явно постарались подправить себе подпорченный имидж.

Хотя казанцам тоже отступать было некуда. Они потерпели два поражения кряду, так что явно не горели желанием заработать не самый приятный «хет-трик».

Тем не менее на первых минутах гости мало что могли противопоставить юлаевцам. Лишь в середине первого периода они смогли на время захватить инициативу, но все обернулось для казанцев двумя пропущенными шайбами. Оба раза на «пятачке» ловкость рук продемонстрировал Броссо. В середине матча моментов у «АБ» оказалось побольше, но опять же гол забили не они, а хозяева. В сумятице за воротами гостей шайба вовремя отскочила прямо на клюшку Алалыкину.

У этого матча была еще одна особенность – «Салават Юлаев» вышел на лед в ретро-форме образца сезона 2007/8, кода юлаевцы впервые в своей истории стали чемпионами страны. Нынешний состав показал по уровню в чем-то сопоставимую с теми временами игру. Но все перечеркнули два обстоятельства.

Первое из них – игра в большинстве. При розыгрыше лишнего хозяева в этой игре действовали просто беспомощно. И второе – кошмар последних двух минут встречи.

Показалось, что уфимцы сами создали себе проблемы в третьем периоде желанием сыграть по счету. Казанцы чуть ожили, когда у них прошел не самый опасный бросок от синей линии. Затем уфимцы отметились двумя совсем не нужными удалениями, второе из которых – Шипачева за 4 минуты до конца основного времени, и позволило казанцам снять вратаря и пойти на решительный и безостановочный штурм. Они сыграли 6 на 4 – и не забили, но когда оштрафованный уже вышел на лед, двумя голами с элементами везения счет все-таки сравняли, а в овертайме – опять же после дикого отскока от клюшки Алексеева, и добыли себе победу.

Избитая истина – на ошибках учатся. Какие именно промахи допустили юлаевы в конце поединка – разберут тренеры. «Салават Юлаев» был сам собой за вычетом всего-то пары минут. Но в хоккее даже такой игровой отрезок может решить многое. Что гости продемонстрировали наглядно и поучительно.

– Обидное поражение. Первую половину встречи провели хорошо, но потом потери и удаления позволили «Ак Барсу» вернуться в игру. Начали играть в откат, потеряли контроль над шайбой. Чаще стали ее отбрасывать, с ошибками выходить из своей зоны. В общем, словно убрали ногу с педали газа. А соперник этим воспользовался и сразу наказал. Особенно это касается последних минут. Но я смотрю на матч позитивно, главное, - понять, что играть нужно все 60 минут. А когда даешь сопернику глоток воздуха, то сразу напрашиваешься на проблемы, – подвел итог встречи главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» - 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1). Шайбы:1:0 – Броссо (Ремпал, Родуолд,07.11), 2:0 – Броссо (Родуолд, Ремпал, 13.37), 3:0 – Алалыкин (37.17), 3:1 – Яруллин (Денисенко, Евсеев, 48.00), 3:2 – Миллер (Соколов, Галимов, 58.43), 3:3 – Соколов (Лямкин, Галимов, 59.25), 3:4 – Миллер (Бывальцев, Денисенко, 60.48).

Фото: скриншот трансляции.