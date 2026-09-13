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Спорт
13 Сентября , 14:19

В Уфе состоится турнир по боксу среди непрофессионалов

Второй турнир Народной Боксерской Лиги пройдет 19 сентября во Дворце борьбы, сообщает пресс-служба администрации столицы.

В Уфе состоится турнир по боксу среди непрофессионаловВ Уфе состоится турнир по боксу среди непрофессионалов
В Уфе состоится турнир по боксу среди непрофессионалов

Площадка предоставит возможность для непрофессионалов выйти на ринг, чтобы проверить себя. Распределение на пары будет проходить по принципу «равный против равного» (по возрасту, весу и опыту).

Начало в 16.00, вход свободный.

Автор:Артур СМОЛОВ
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