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Спорт
13 Сентября , 06:32

В Уфе состоится спортивный молодёжный фестиваль «ПРО СПОРТ»

Мероприятие пройдет 16 сентября на площадке «Бокс-парк» городского пространства «Арт-квадрат», сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В Уфе состоится спортивный молодёжный фестиваль «ПРО СПОРТ»В Уфе состоится спортивный молодёжный фестиваль «ПРО СПОРТ»
В Уфе состоится спортивный молодёжный фестиваль «ПРО СПОРТ»

Участникам обещают мощный заряд энергии, новые знакомства и культуру здоровья.

Начало в 15.00, вход свободный.

Автор:Артур СМОЛОВ
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