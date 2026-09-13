В Уфе проходит Международный марафон

Самому младшему участнику марафона всего один месяц, а самому старшему — 88 лет. Руководитель регионального кабмина также отметил, что марафон начался много лет назад с уфимских улочек и нескольких энтузиастов, а сегодня это событие международного масштаба.

«Для меня это один из самых хороших показателей того, как меняется наша республика. Мы привыкли говорить о спортивной инфраструктуре и крупных соревнованиях, но гораздо важнее, когда спорт действительно входит в повседневную жизнь людей», — поделился мнением с читателями Андрей Назаров.

Фотографии со страницы ВК Андрея НАЗАРОВА