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Спорт
13 Сентября , 12:33

В Уфе проходит Международный марафон

Участие в нем принимают более девяти тысяч бегунов из 43 регионов России и 46 стран, сообщил на своих страницах в соцсетях премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

В Уфе проходит Международный марафонВ Уфе проходит Международный марафон
В Уфе проходит Международный марафон

Самому младшему участнику марафона всего один месяц, а самому старшему — 88 лет. Руководитель регионального кабмина также отметил, что марафон начался много лет назад с уфимских улочек и нескольких энтузиастов, а сегодня это событие международного масштаба.

«Для меня это один из самых хороших показателей того, как меняется наша республика. Мы привыкли говорить о спортивной инфраструктуре и крупных соревнованиях, но гораздо важнее, когда спорт действительно входит в повседневную жизнь людей», — поделился мнением с читателями Андрей Назаров.

Фотографии со страницы ВК Андрея НАЗАРОВА

В Уфе проходит Международный марафон
В Уфе проходит Международный марафон
В Уфе проходит Международный марафон
В Уфе проходит Международный марафон
В Уфе проходит Международный марафон
Автор:Артур СМОЛОВ
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