«Уфа» сыграла вничью с «Волгой»

Уже по окончании встречи главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе признался, что сейчас в команде из-за большого числа травм такой период, когда практически некого выпускать на замену для усиления игры. И хозяева, словно понимая это, провели первый тайм в эконом-режиме. Если он чем и запомнился, то бесконечными передачами мяча поперек поля, а голкипер «Волги» за первые 45 минут ни разу не вступил в игру.

Гости глубоко сели в оборону в стиле «автобус» и явно дожидались ошибки соперника. Так и случилось в начале второго тайма.. Уфимцы не успели вовремя отойти в оборону, фланговый навес волжан завершился сначала победой в борьбе за мяч в воздухе, а затем и точным ударом в дальний угол ворот.

Лишь после этого выяснилось, что силы у хозяев есть. Они заметно прибавили в движении – тем более, что терять теперь было нечего. И быстро не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сразу после пропущенного гола, кстати, в «Уфе» вместо невзрачно игравшего Ахатова на поле вышел Гонгадзе, который и стал автором второго забитого мяча. А первым отличился Ортис, после углового вогнавший головой мяч в сетку. После чего и Георгий в очередной раз великолепно пробил штрафной точно под перекладину.

Эта замена оказалась у хозяев единственной, тогда как гости по ходу встречи ввели в бой четверых свежих футболистов. И устроили на последних минутах штурм ворот соперника. Сравняли счет волжане после штрафного чуть ли не с 30 метров. Подвела стенка – она не вовремя расступилась перед мячом, Беленов попытался парировать угрозу, но безуспешно. Так вратарь «Уфы» омрачил себе свой 40-й день рождения.

Наверное, «Волгу» такой результат вполне устроил, она за счет ошибок соперника не в самых голевых ситуациях смогли забить два мяча. А вот уфимцы, кроме короткой скамейки запасных, столкнулись в очередной раз с проблемой полузащитников-созидателей, способны найти неожиданное решение при плотной обороне. Хорошо хоть стандартные ситуации выручили.

Тренеры «Уфы» обещают, что через 10-15 дней лазарет команды начнет пустеть и можно будет активнее варьировать состав. Впрочем, до этого времени уфимцам тоже надо как-то продержаться.

Отдельно по судейству. Четыре раза игроки «Уфы» после борьбы с соперником оказывались на газоне в штрафной «Волги». И раз за разом судья матча Рубцов из С-Петербурга невозмутимо показывал, что нужно продолжать встречу. Если не было пенальти, то в таких случаях рефери нередко выносит предупреждение за симуляцию. Но не было и этого. За пределами штрафной в похожих эпизодах наказание следовало без колебаний. Естественно, возмущению уфимских болельщиков не было предела. Вернувшийся после дисквалификации снова на бровку поля Тетрадзе, естественно, комментировать такие эпизоды не стал.

«Очень обидная ничья. Можно сказать, что мы могли победить. Но если посмотреть на матч в целом, то мы играли против хорошей, организованной команды, которая действовала вторым номером, очень умело оборонялась, компактно располагалась и ждала наших ошибок.

В первом тайме игроки не всегда понимали, как нужно действовать в той или иной ситуации впереди. Но второй тайм, считаю, мы выглядели неплохо. И в целом остался доволен игрой. Была самоотдача, было видно, что ребята хотели взять верх. Но футбол тем и хорош – он непредсказуем, и порой матчи заканчиваются именно так», - высказался наставник уфимцев.

«Уфа» - «Волга» (Ульяновск) – 2:2 (0:0). Голы: 0:1 – Багателия (55), 1:1 – Ортис (69), 2:1 – Гонгадзе (77), 2:2 – Саплинов (86).

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».