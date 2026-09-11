Радий Хабиров принял участие в разговоре о развитии спорта

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, на встрече в уфимском Дворце борьбы, где собрались больше 800 ребят, обсудили вопросы развития массового спорта в республике.

«Я хорошо понимаю цель, значение и возможности физической культуры. Для меня это важнейшая идея – чтобы ребята занимались спортом. Потому что такая деятельность укрепляет, воспитывает, делает человека сильнее», – сказал Радий Хабиров. Его выступление поддержали известные борцы Александр Карелин и Михаил Мамиашвили.

Восьмикратный чемпион мира по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта России Артур Зулькарнаев выступил с предложением по дальнейшему развитию башкирской национальной борьбы куреш. Глава Башкирии отметил, что республика будет и дальше поддерживать этот вид спорта. Руководитель региона также сообщил, что в 2028 году Уфа примет Игры ШОС, в столице Башкирии соберутся представители Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

«Мы всегда стараемся, чтобы в республику приезжали чемпионы. Это реальные легенды, величайшие мастера современности. Поэтому и появилась идея организовать для ребят такое общение. Впереди у нас большая, насыщенная спортивная повестка и много крупных турниров», – подвел итоги разговора Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.