В Башкирии стартовал всероссийский турнир по боксу

Как рассказал в соцсетях глава Октябрьского Алексей Пальчинский, турнир собрал около 100 спортсменов из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей.

«Эти состязания – дань глубокого уважения нашему земляку — Владиславу Новицкому, с 2004 года возглавлявшему городскую федерацию бокса. Во многом благодаря Владиславу Николаевичу бокс в Октябрьском активно развивается, город ежегодно занимает одну из лидирующих позиций в республике по этому виду спорта, а наши спортсмены добиваются побед на всероссийском и международном уровнях», - написал Алексей Пальчинский.

Соревнования продлятся до 11 сентября.

Фото: соцсети Алексея Пальчинского.