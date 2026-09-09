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Спорт
9 Сентября , 07:11

В Башкирии стартовал всероссийский турнир по боксу

Во Дворце спорта города Октябрьского стартовал турнир по боксу среди юношей 15–16 лет памяти Владислава Новицкого.

Как рассказал в соцсетях глава Октябрьского Алексей Пальчинский, турнир собрал около 100 спортсменов из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей.

«Эти состязания – дань глубокого уважения нашему земляку — Владиславу Новицкому, с 2004 года возглавлявшему городскую федерацию бокса. Во многом благодаря Владиславу Николаевичу бокс в Октябрьском активно развивается, город ежегодно занимает одну из лидирующих позиций в республике по этому виду спорта, а наши спортсмены добиваются побед на всероссийском и международном уровнях», - написал Алексей Пальчинский.

Соревнования продлятся до 11 сентября.

Фото: соцсети Алексея Пальчинского.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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