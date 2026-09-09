«Салават Юлаев» в богатом на голы матче уступил «Барысу»

В предыдущей встрече астанинцы крупно победили «Сибирь» (7:1), и юлаевцы на своей шкуре тоже убедились, что с атакой у «Барыса» все в порядке.

На матч состав «СЮ» несколько изменился. Ворота защищал Коновалов, а в нападении появился Фаизов. Именно голкиперу юлаевцев пришлось в игре тяжелее всего.

Статистика первого периода оказалась для обороны юлаевцев удручающей: «Барыс» нанес по воротам соперника 14 бросков, и чуть ли не каждый третий оказался точен. Особенно удалась хозяевам заключительная пятиминутка этого отрезка матча, кода хозяева после трех голов кряду уверенно вырвались вперед.

Горьки были для юлаевцев и 18 секунд второго периода, когда атстаницы снова ушли в солидный отрыв. Здесь можно в чем-то, наверное, винить и голкипера «СЮ», и игроков обороны, раз за разом не успевавших накрыть нападающий «Барыса» - а с убойных позиций они почти не промахивались. Есть вопросы и по дисциплине юлаевцв. Чего стоит хотя бы эпизод в первом периоде, когда заработал удаление Набиев и тут же, на отложенном штрафе, Загребин. К которым потом добавилось нарушение численного состава – вот вам и две реализации «большинства».

Да, третий матч на выезде даром не проходит. Уфимцы с первых минут уступали в скорости, в точно передач, в подстраховке друг друга. Но были и положительные моменты. Юлаевцы и здесь смогли показать характер. В том же втором периоде они сумели сократить разрыв до минимума, а в третьем вообще оказались победителям микроматча. У них даже появился шанс спасти встречу после выхода на лед экстра-хоккеиста. но не повезло.

В итоге игра получилась очень противоречивый. Давно уже «Салават Юлаев» не был так уязвим в обороне. При этом ему ь пару раз удалось успешно разыграть «лишнего». Великолепными бросками отметился в завершении встречи Алалыкин. Несколько раз удачно сыграл заменивший Коновалова (28 бросков – 7 голов) Елин. Но, увы, такие плюсы не компенсировали всех недостатков «СЮ».

Причем хоккеисты «Барыса» выглядели на льду далеко не джентльменами, и довольно ловко тычками и зацепами пытались вывести юлаевцев из себя. Умудряясь при этом оставаться, хоть и на тоненького, в рамках правил. Ну и в обученности легионерам соперника не откажешь, ошибки они прощали редко.

– За исключением первого периода, где мы нахватали удаления и совершали ошибки, в остальном пытались сравнять счет, догнать соперника. Многое не получилось, но понравилось, что ребята продолжали бороться, проявляли характер. По удалениям: эмоции перехлестнули. Сегодня «Барыс» вышел эмоциональным, мы тоже старались, в этом причина. А что касается восьми пропущенных шайб - у игроков должна быть короткая память, а мы – тренерский штаб, проанализируем игру.

«Барыс» (Астана) – «Салават Юлаев» - 8:6 (4:1, 2:2, 2:3). Шайбы: 1:0 – Томпсон (Омирбеков, Масси, 03.33), 1:1 – Жаровский (Родуолд, Броссо, 09.31), 2:1 – Приски (Томпсон, Морелли 14.16, б.бол.), 3:1 – Морелли (Пилон, Бэйли, 16.36), 4:1 – Бэйли (Приски, Пилон, 19.59, бол.), 4:2 – Броссо (Панин, Щербаков, 28.12), 4:3 – Ремпал (Алексеев, Шипачев, 29.10, бол.), 5:3 – Томпсон (Бэйли, 31.45), 6:3 – Дэй (Масси, Логвин 32.03), 7:3 – Шайхмедденов (Маккошен, 41.55), 7:4 – Родуолд (Ремпал, Шипачев, 44.35, бол.), 7:5 – Алалыкин (Сучков, 48.15), 8:5 – Ляпунов (Бекетаев, 51.35), 8:6 – Алалыкин (Сучков, Стюарт, 55.38).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».