На Уфимском международном марафоне состоятся детские старты

Детские старты пройдут 12 сентября в 17.00 (0+). Для каждого возраста предусмотрена своя дистанция: для малышей до 4 лет — 50 метров, от 5 до 7 лет — 100 метров, от 8 до 9 лет — 200 метров.

Медицинская справка не требуется.

Получить стартовый пакет можно в СК «Уфа-Арена» 11 сентября с 12.00 до 21.00 и 12 сентября с 12.00 до 20.00. В его состав входят яркий бафф, который защитит шею от осеннего ветра, и памятная медаль.

Для ребят на стадионе «Динамо» предусмотрена развлекательная программа. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах от участников шоу «Суперниндзя» на СТС. Они пройдут 12 сентября в 18.00 и 13 сентября в 14.00. Здесь же будет работать мобильная ниндзя-полоса, где можно будет проверить свою силу и ловкость.