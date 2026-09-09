ФК «Уфа» завершил выступления в Кубке России

На матч уфимцы ожидаемо вышли резервным составом. Еще до игры тренеры «Уфы» объясняли, что команда сейчас не в том состоянии, чтобы вести борьбу на два фронта, и такая встреча – хороши повод держать в тонусе резерв и обкатать молодежь.

Тем не менее матч шел не в одни ворота. У спартаковцев моментов было больше, но и гости несколько раз неплохо проявили себя в атаке.

Костромчане уже на 13-й минуте моли выйти вперед, но голкипер гостей Крайков сумел парировать пенальти, который пробил Муминов. Однако полузащитник хозяев реабилитировался через 15 минут, мощно и точно «выстрелив» с линии штрафной.

У «Уфы» несколько опасных ударов нанес Гонгадзе, красиво пробил через себя в одном из эпизодов Луманов, старался обострить игру на фланге Липовой. Но последнее слово в этих эпизодах оставлял за собой голкипер спартаковцев.

Уфимцам порой не хватало движения, взаимопонимания, да и по настрою на игру они уступали сопернику.

– Перед этой игрой у нас было две задачи. Первая – дать возможность сыграть футболистам, которые мало выступали в чемпионате. Вторая – пройти эту команду и выйти в следующий раунд. С первой задачей мы справились, но вторую выполнить не смогли. В этом плане у меня есть много вопросов к моим подопечным. Я сказал об этом и в раздевалке. Футбол – это командный вид спорта. Что касается именно коллективной игры, то особенно в первом тайме мы провалились. Во втором были определенные проблески в атаке, но только эпизодами. Когда ты с первых минут не готов к игре, уже по ходу матча очень тяжело перестроиться и настроиться. Поэтому и получили такой отрицательный результат, – дал оценку матчу главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

Иллюстрация: пресс-служба ФК «Уфа».