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Спорт
8 Сентября , 13:35

В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова

На хуторе Айгырбаткан Абзелиловского района прошел ежегодный конный турнир памяти Героя России, участника СВО Тамерлана Ильгамова.

В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана ИльгамоваВ Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова
В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова

Почетными гостями мероприятия стали Герой России, участник Ассоциации ветеранов СВО Василь Ямалетдинов, советник главы РБ по вопросам здравоохранения Виль Тимербулатов и народный артист республики Расуль Карабулатов.

В соревнованиях приняли участие 50 лучших лошадей из шести районов Башкортостана, а также из Челябинской области.

Напомним, что Тамерлан Ильгамов родился и вырос в Аскарово, окончил местную гимназию. Затем служил в Сирии, был награжден медалью «За отвагу». В 2022 году ушел в зону СВО. Летом  того же года, командуя боевым расчетом, вступил в неравный бой с противником. Его расчет уничтожил девять вражеских ракет. После израсходования боекомплекта Тамерлан остался верен воинскому долгу и ценой собственной жизни прикрыл товарищей. За этот подвиг ему посмертно присвоено звание Героя России.

Организаторы турнира выразили благодарность родственникам Тамерлана Ильгамова, а также вдовам бойцов СВО Альбине (супруге Забира Хущамова) и Эльвире (супруге Рафаэля Шарафутдинова) за участие в подготовке и проведении соревнований.

Фото: канал МАХ Башкирский батальон.

В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова
В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова
В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова
В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова
В Башкирии состоялись скачки памяти Героя России Тамерлана Ильгамова
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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