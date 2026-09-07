Тренеры «Салават Юлаева» раскрыли секрет победы в Омске

- С хорошей самоотдачей провели матч. В первом периоде терпеливо сыграли, старались проходить - но все равно не всегда получалось, среднюю зону без потерь. Соперник хорошо откатывался, держал синюю линию, в результате мы совершали потери, за счет которых «Авангарду» удавалось создавать моменты.

Во втором периоде игра уже более-менее «устаканилась», потерь стало меньше, удалось забить быстрые, важные голы. И в третьем периоде знали, что нужно играть четко, дисциплинированно, дождаться своего момента. В принципе, ребята молодцы, хорошо использовали свои шансы. Спасибо им.

- Во втором периоде «Салавату Юлаеву» поле безголевого первого отрезка удалось повести. Были какие-то дополнительные тренерские установки или ребята сами разобрались в ситуации?

- Мы просто так, что ли, там стоим? Конечно, вносим корректировки. Смотрим, что происходит, и пытаемся ребятам подсказать, что будет работать.

- Насколько тяжело было в концовке, была задача держать счет или все-таки отодвинуть игру с прицелом еще забить?

- С прицелом еще забить, если получится. Но в принципе мы старались отодвигать игру от наших ворот, старались контролировать шайбу в зоне атаки. И плюс опять же Семен Визовой пару ключевых сейвов в третьем периоде сделал.

- Насколько легко встроить Вадима Шипачева в систему игры «Салавата Юлаева»?

– С ним легко работать. Я не стараюсь встроить его в систему. Есть определенные моменты, которые мы обговорили, и он их выполняет. Не жду, что он будет бегать в давление. Но он всегда в нужном месте, принимает правильные решения в нашей зоне, в зоне атаки, при потере шайбы. Он один из лидеров команды. В Минске Вадим играл с молодыми ребятами, помог им вырасти и они уехали в НХЛ. То же самое и здесь у него. Правда, не совсем молодые ребята.

- Насколько это была импровизация со стороны Щербакова выйти на «пятак» и забить гол? Ругали бы его, если забросить шайбу не получилось?

- В принципе, он неплохо прочитал ситуацию. Выиграли сбрасывание, пошел дальше, отдал Жаровскому. Жаровский тоже ему хорошую передачу отдал. Главное, что его страховали.

- Во втором периоде у Набиева одна смена, Орлович-Грудков не появлялся на льду. С чем -то связано, по игровым причинам, по здоровью

- Нет, они здоровы, по игровым качествам тоже не было причины их держать. Просто так сложились обстоятельства: то большинство, то меньшинство.

Фото: скриншот трансляции.