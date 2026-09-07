«Торос» одержал первую победу в сезоне

Игра началась без раскачки – за первые 8 минут встречи было заброшено 3 шайбы. К которой вскоре добавился и точный бросок нефтекамца Сидлярова.

Однако не все в этом матче протекало логично: шайбой вроде бы больше владели гости, однако хоккеисты «Тороса» действовали заметно эффективнее. Раз за разом хозяева уходили в отрыв в два точных броска, но моряки все время сокращали отставание до минимума.

Немного изменился характер встречи в третьем периоде. «Торос» не стал цепляться за минимальное преимущество, сумев навязать сопернику свою игру. А когда гости выпустили экстра-хоккеиста, вновь увеличили разрыв до комфортных двух голов.

В целом в матче было много движения и борьбы, однако хватало потерь шайбы, неточных передач.

В итоге нефтекамцы одержали первую победу в сезоне (в стартовом поединке они уступили дома по буллитам «Молоту»). Шайбы у них также забросили Елсуков, Ткач, Сидляров и Ахсянов Как отметил после матче главный тренер «Тороса» Николай Воеводин: «Ребятам огромное спасибо за ту выполненную работу и игру, которую они показали. Не было безразличных и выпадающих. Практически до последней минуты играли в четыре пятерки, а это говорит о том, что все подошли с должным пониманием к этому матчу».

Фото: пресс-служба ХК «Торос».