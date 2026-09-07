+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Спорт
7 Сентября , 18:57

«Торос» одержал первую победу в сезоне

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» на своем льду переиграли команду СКА ВМФ из С-Петербурга со счетом – 5:3.

«Торос» одержал первую победу в сезоне«Торос» одержал первую победу в сезоне
«Торос» одержал первую победу в сезоне

Игра началась без раскачки – за первые 8 минут встречи было заброшено 3 шайбы. К которой вскоре добавился и точный бросок нефтекамца Сидлярова.

Однако не все в этом матче протекало логично: шайбой вроде бы больше владели гости, однако хоккеисты «Тороса» действовали заметно эффективнее. Раз за разом хозяева уходили в отрыв в два точных броска, но моряки все время сокращали отставание до минимума.

Немного изменился характер встречи в третьем периоде. «Торос» не стал цепляться за минимальное преимущество, сумев навязать сопернику свою игру. А когда гости выпустили экстра-хоккеиста, вновь увеличили разрыв до комфортных двух голов.

В целом в матче было много движения и борьбы, однако хватало потерь шайбы, неточных передач.

В итоге нефтекамцы одержали первую победу в сезоне (в стартовом поединке они уступили дома по буллитам «Молоту»). Шайбы у них также забросили Елсуков, Ткач, Сидляров и Ахсянов Как отметил после матче главный тренер «Тороса» Николай Воеводин: «Ребятам огромное спасибо за ту выполненную работу и игру, которую они показали. Не было безразличных и выпадающих. Практически до последней минуты играли в четыре пятерки, а это говорит о том, что все подошли с должным пониманием к этому матчу».

Фото: пресс-служба ХК «Торос».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru