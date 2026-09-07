«Салават Юлаев» одержал «сухую» победу над «Авангардом»

Уфимцы вышли на матч в составе, который ничем не отличался от предыдущего победного поединка с «Северсталью». В то время как у «Авангарда» шесть основных хоккеистов находились в лазарете. Кстати, по ходу встреси у них получил травму и Маклауд.

Но это не помешало хозяевам активно начать встречу. Причем омичи предпочитали играть в североамериканском стиле, часто используя силовые приемы.

Однако к экватору поединка хозяева все свои козыри подрастеряли. В результате юлаевцы успешно разыграли большинство (с курьезным отскоком шайбы сначала в руку Родуолда и от нее в ворота), а еще через минуту рискнул подключиться к атаке молодой защитники «СЮ» Щербаков и на пятачке замкнул передачу с фланга. Тем самым оформив свой первый гол в КХЛ.

У «Авангарда» до последнего перерыва тоже было несколько опасных моментов, в том числе в большинстве, но здесь надежно сыграл голкипер уфимцев Вязовой.

Начало третьего периода снова прошло в жестком быстром хоккее, «Авангард» стремился отыграться, и у них появился шанс реализовать «лишнего» за 8 минут до окончания матча. Но уфимцы в меньшинстве героически отстояли свои ворота. Самой главный фигурой здесь опять оказался Вязовой. Видимо, этот игровой отрезок как-то подкосил омичей, и в ответ гости организовали атаку, завершившуюся снайперским броском под перекладину Шипачева. А затем юлаевцы наказали соперника за попытку выпустить экстра-хоккеиста.

Уфимцы выглядели командой, в которой ровно провели большую часть матча все звенья. Не было явных лидеров, но никто не занимался и просто игрой на отбой. Такая дисциплинированная, коллективная «взаимозаменяемость» позволила гостям взять верх.

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Шайбы: 0:1 – Родуолд (Алексеев, Шипачев, 32.40, бол.), 0:2 – Щербаков (Жаровский, Ефремов, 33.34), 0:3 – Шипачев (Жаровский, Алексеев, 56.12), 0:4 – Цулыгин (Зоркин, 56.55, п.в.).

Фото: скриншот трансляции.