«Салават Юлаев» начал чемпионат с победы

Хозяевам удалось начало матча, но постепенно уфимцы перехватили инициативу и ушли на первый перерыв уже в роли лидера. Казалось, «СЮ» и дальше продолжит наращивать преимущество, тем более они смоги удачно реализовать большинство.

Но еще перед началом сезона главный тренер уфимцев Виктор Козлов говорил, что у его команды есть проблемы со вторым периодом. И как в воду глядел. Его подопечные как-то растеряли инициативу, схватили пару удалений, и второе из них оказалось для череповчан удачным.

В заключительной трети юлаевцы вроде бы выправили ситуацию. У них снова были и выходы 1 в 1, и попадания в створ ворот, но к голу это не приводило. В итоге счет продолжал оставаться скользким, и тренеры «Северстали» чуть ли не за 3 минуты до окончания встречи заменили голкипера на полевого хоккеиста.

В итоге концовка матча получилась для уфимцев традиционно непростой. Был момент, когда без клюшки остался Алалыкин. Потом удаление заработал Сучков, и соперник на 1,5 минуты получил по факту на двух хоккеистов больше. Но гости выдержали этот штурм, заработав полноценные два очка.

Что касается состава «СЮ», то здесь во 2-м звене атаки действовал Алалыкин, а Жаровского опустили нас ступеньку ниже. Где центрфорвардом сыграл оправившийся поле операции Ефремов. В четвертом сочетании, отличившееся первым голом, дебютировали нападающие 21-летний воспитанник «Толпара» Загребин и 30-летний Орлович-Грудков из команды ВХЛ «Торпедо». Первый из них провел на площадке, кстати, больше 11 минут, причем несколько раз выходил в меньшинстве, второй – 8 минут. А вообще звено, где вместе с ними выступал Набиев, оказалось единственным среди форвардов, кто закончил матч с плюсовым показателем.

У защитников заметен был впереди Варлов, 5 раз бросивший в створ ворот. Его на 1 бросок смог опередить только нападающий Родуолд, оформивший дубль. Он же провел на площадке и больше всех времени, перевалив за 20 минут. А так нагрузка на многих хоккеистов легла относительно равномерно, 10 человек находились на льду по 15-17 минут. Впереди у юлаевцев продолжение выездной серии, так что силы игрокам пригодятся.

«Северсталь» (Череповец) - «Салават Юлаев» - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). Шайбы: 1:0 – Квочко (Граф, Артамонов, 03.37), 1:1 – Набиев (Комаров, Загребин, 04.40), 1:2 – Родуолд (Алексеев, Ремпал, 17.32), 1:3 – Роуолд (Алексеев, Ремпал, 23.27, бол.), 2:3 – Ян (Танков, Грегуар, 33.31, бол.).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».