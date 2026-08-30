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Спорт
30 Августа , 04:07

В Уфе прошёл международный турнир по кулачному бою

В Уфе состоялся турнир по кулачному бою «ПРАЙМ ФАЙТИНГ ЛИГ», в котором участвовали спортсмены России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции.

В Уфе прошёл международный турнир по кулачному боюВ Уфе прошёл международный турнир по кулачному бою
В Уфе прошёл международный турнир по кулачному бою

Башкирию представляли 11 бойцов, а главным событием вечера был титульный бой с участием представителя республики Ильнара «Хантера» Ишимбаева.

«Ильнар блестяще провел бой в новой для себя весовой категории до 84 кг, победив Бобура «Karshinskiy» Курбанова из Узбекистана. Смотреть этот бой было большим удовольствием. Когда на ринге свой спортсмен, переживаешь за каждый раунд», - написал в своем аккаунте в соцсетях премьер-министр правительства республики, президент федерации бокса РБ Андрей Назаров.

Он напомнил, что Уфа второй раз в этом году приняла такой турнир и поэтому вполне может претендовать на звание одной из столиц российского спорта.

«И это не последний статусный бой в Уфе. В ноябре нас ждет еще одна ночь профессионального бокса. Уверен, будет на что посмотреть!», - отметил Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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