Тренеры «Салавата Юлаева» подвели итоги Мемориала Ромазана

Окончательное расположение команд в турнирной таблице определилось только в последнем матче, где «СЮ» встретился с хозяевами льда. По сути, это получился скрытый финал соревнований.

Соперники выставили на игру боевые составы. У юлаевцев, как выяснилось. серьезную травму получил нападающий Горшков, он может пропустить, по некоторым оценкам, до двух месяцев.

В первой половине встречи чуть лучше получалось у юлаевцев и не случайно они открыли счет. Сразу после вбрасывания в чужой зоне шайба отскочила к Корбиту, который послал ее под перекладину.

Ближе ко второму перерыву инициатива стала переходить к хозяевам. У них осталось больше сил и по большому счету, они доминировали на льду уже до конца встречи. После быстрой комбинации магнитогорцы сравняли счет, а затем в меньшинстве сумели выйти вперед. Причем гол был забит не в результате скоростного выпада, а уже вторым темпом, когда к атаке хозяев успел подключиться защитник.

Тем не менее уфимцы смогли сравнять результат. Алалыкин в чужой зоне не только зацепился за скачущую между ним и соперниками шайбу, но и в падении послать ее точно в цель. На большее в овертайме у гостей сил не хватило.

«Получилась хорошая боевая ничья в основное время, а «Магнитка» удачно реализовала свой момент в овертайме. Поздравляю их с первым местом, а нашу команду и наших болельщиков – со вторым. Это была крайняя игра предсезонной подготовки, потому у нас сейчас есть время все проанализировать, понять с составом и уже готовиться к началу чемпионата. Сыграли на турнире с тремя вратарями, даем проявить себя молодым игрокам. На данный момент пойдем в сезон с Вязовым и Коноваловым. Что касается травмированных, то Артем Горшков прооперировался, приедем и посмотрим на состояние Владислава Ефремова. Не думаю, что Евгений Кулик начнет чемпионат», – сказал по окончании матча главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» - «Металлург» (Магнитогорск) – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). Шайбы: 1:0 – Корбит (Филяев, 22.57), 1:1 – Исхаков (38.46), 1:2 – Провольнев (46.27, мен.), 2:2 – Алалыкин (Стюарт, Жаровский, 56.41), 2:3 – Вовченко (63.44).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».