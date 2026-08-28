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Спорт
28 Августа , 06:07

В Башкирии построят комплекс спортивных сооружений за 350 миллионов рублей

Любители спорта в регионе получат еще одну площадку для занятий футболом, хоккеем, волейболом и баскетболом, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

В Башкирии построят комплекс спортивных сооружений за 350 миллионов рублейВ Башкирии построят комплекс спортивных сооружений за 350 миллионов рублей
В Башкирии построят комплекс спортивных сооружений за 350 миллионов рублей

В Уфимском районе Башкирии ООО «Спорт Лайф» предоставили в аренду земельный участок площадью 48 835 квадратных метров для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Комплекс спортивных сооружений». Предварительно инвестпроект был одобрен на заседании инвестиционного комитета под председательством главы Башкирии Радия Хабирова. На его реализацию направят 350 миллионов рублей.

По словам заместителя премьер-министра правительства РБ — министра земельных и имущественных отношений РБ Натальи Полянской, строительство комплекса спортивных сооружений в Уфимском районе является важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона. Реализация данного проекта позволит не только обеспечить местных жителей современными объектами для занятий спортом, но и создать 15 рабочих мест.

В ходе строительства здесь планируется возвести крытые футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также крытое хоккейное поле. Впоследствии здесь можно будет проводить спортивные соревнования, учебно-тренировочные процессы, физкультурно-оздоровительные и спортивно-развлекательные мероприятия по самым разным видам спорта.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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