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Спорт
27 Августа , 09:46

В Башкирии пройдёт турнир по кулачным боям

На ринг выйдут 10 бойцов из Башкирии в профессиональном турнире по кулачным боям, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

В Башкирии пройдёт турнир по кулачным боямВ Башкирии пройдёт турнир по кулачным боям
В Башкирии пройдёт турнир по кулачным боям

В Уфе 29 августа состоится второй в истории Башкирии турнир по кулачным боям «Прайм Файтинг Чемпионшип». На ринг выйдут спортсмены из 4 стран – России, Узбекистана, Кыргызстана и Турции. Башкирию представят 10 бойцов в шести весовых категориях.

Одним из главных событий турнира станет чемпионский поединок в весовой категории до 84 кг. Ильнар «Хантер» Ишимбаев встретится с представителем Узбекистана Бобуром Курбоновым. Для башкирского спортсмена этот бой станет новым этапом карьеры: впервые он выступит в данной весовой категории. До этого Ишимбаев был действующим чемпионом Prime FL в весе до 77 кг.

В общей сложности программа турнира включает 11 поединков.

Соревнования пройдут во Дворце борьбы по адресу: ул. Мусы Гареева, 5. Накануне турнира, 28 августа в пространстве «АРТ-Квадрат» состоится церемония медиавзвешивания участников. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Коммунистическая, 49/1.

Трансляция боев будет доступна на медиаресурсе «ВКонтакте» «VK Спорт» (16+).

Как известно, впервые крупный турнир лиги по кулачным боям прошел в Уфе 14 февраля 2026 года. Тогда главным событием вечера стал реванш между представителем республики Ильнаром «Хантером» Ишимбаевым и Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой башкирского спортсмена единогласным решением судей.

Иллюстрация: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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