Пловцы-любители из Башкирии стали чемпионами Европы

«Это особый турнир для опытных пловцов-любителей прошел в Словакии, который проводит European Aquatics (подразделение World Aquatics, которое отвечает за плавание в Европе). В этом году впервые в истории соревнований в программу вошли заплывы Специальной Олимпиады», - сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

В итоге представительница республики Стелла Демях стала двукратной чемпионкой Европы, завоевав «золото» на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Еще одну награду золотую медаль принес Башкирии Ильнур Хуснуллин — он стал лучшим на дистанции 50 метров брассом.

Фото: пресс-служба Минспорта РБ.