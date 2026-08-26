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Спорт
26 Августа , 15:43

«Торос» одержал победу на турнире в Санкт-Петербурге

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» выиграли на турнире им. Шилова в Санкт-Петербурге у команды «Горняк-УГМК» из Свердловской области со счетом – 6:3.

«Торос» одержал победу на турнире в Санкт-Петербурге«Торос» одержал победу на турнире в Санкт-Петербурге
«Торос» одержал победу на турнире в Санкт-Петербурге

Особенно удался нефтекамцам первый период, по окончании которого они повели – 4:1. Торосовцы удачно действовали на чужом «пятачке», трижды забивая голы с близкого расстояния. Сделали это защитник Хафзетдинов и нападающие Валеев и Седанцов. Еще один игрок обороны – Пыхтин, отличился дальним броском при розыгрыше большинства.

В дальнейшем горняки сменили вратаря и почти выровняли игру. Так что в каждом из последующих периодов команды отличились по разу. У «Тороса» точно бросил издали Елсуков и завершил голом большинство Фаизов.

Гости тоже разок удачно разыграли «лишнего» и смогли воспользоваться небольшой оплошностью голкипера соперника в третьем периоде. Но в целом вратарь нефтекамцев Богданов сыграл надежно, отразив несколько очень непростых бросков. При этом сами победители временами в нападении были уже не столь убедительны, как в первом периоде.

Фото: пресс-служба «Тороса».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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