«Толпар» уступил в первом матче Кубка Родиона Амирова

События в матче развивались во многом противоречиво. Со старта инициативой владели хозяева, но постепенно контроль за игрой перешел к «Лисам». Особенно заметно преимущество гостей было в конце второго периода, но именно тогда уфимцы в быстрой контратаке открыли счет.

В заключительной трети поединка толпаровцы снова смотрелись лучше, но им все испортила концовка встречи. Сначала уверенно действовавший голкипер «Толпара» Поваров не смог парировать бросок от синей линии. А еще через три минуты собственные защитники уронили на вратаря хоккеиста «СЛ» и помешали ему отразить бросок.

После видеопросмотра судьи гол засчитали, а хозяев наказали малым штрафом. Только команды численно сравнялись, как толпаровец Карпов вновь нарушил правила. Как только он появился на льду, время игры вышло.

Другим слабым местом уфимцев стало большинство, за пару попыток разыграть «лишнего» они не создали ни одного опасного момента.

Фото: пресс-служба «СЮ».