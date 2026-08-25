Штангистка из Башкирии завоевала «серебро» на первенстве Европы

Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, турнир проходит в Приштине (Косово). Айсылу добилась успеха в весовой категории до 61 кг среди девушек до 17 лет, показав в рывке результат 84 кг.

Нигматзянову подвела всего одна ошибка, которая привела к незасчитанному подходу. В итоге она стала второй только потому, что второй подняла тот же вес, что и турчанка Суденаз Севим.

Кстати, на первенстве Европы Россию представляет еще один спортсмен из Башкирии - воспитанник альшеевской школы тяжелой атлетики Вадим Гайсин. Он вошел в ТОП-5 сильнейших спортсменов Европы, заняв 4 место.

Фото: пресс-служба Минспорта РБ.