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Спорт
25 Августа , 12:43

Штангистка из Башкирии завоевала «серебро» на первенстве Европы

На первенстве Европы по тяжелой атлетике среди девушек 15-летняя штангистка из Нефтекамска Айсылу Нигматзянова завоевала второе место в рывке.

Штангистка из Башкирии завоевала «серебро» на первенстве ЕвропыШтангистка из Башкирии завоевала «серебро» на первенстве Европы
Штангистка из Башкирии завоевала «серебро» на первенстве Европы

Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, турнир проходит в Приштине (Косово). Айсылу добилась успеха в весовой категории до 61 кг среди девушек до 17 лет, показав в рывке результат 84 кг.

Нигматзянову подвела всего одна ошибка, которая привела к незасчитанному подходу. В итоге она стала второй только потому, что второй подняла тот же вес, что и турчанка Суденаз Севим.

Кстати, на первенстве Европы Россию представляет еще один спортсмен из Башкирии - воспитанник альшеевской школы тяжелой атлетики Вадим Гайсин. Он вошел в ТОП-5 сильнейших спортсменов Европы, заняв 4 место.

Фото: пресс-служба Минспорта РБ.

 

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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