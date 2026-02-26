«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор»

Начали встречу юлаевцы уверенно. Но их словно подкосило удаление Горшкова, которое гостям удалось реализовать: после не самого опасного броска Гросса от синей линии шайба чиркнула о ногу Светлакова, изменила полет и оказалась в сетке.

Именно таких акцентированных бросков и не хватало хозяевам весь первый период. Оказавшись в роли отыгрывающихся, они часто стремились разыграть шайбу до верного и в конце концов ее теряли. Челябинцы, наоборот, добавили в скорости, бросали при первой возможности, шли на обострение - так что первый период за ними остался, надо признать, заслуженно.

Ближе к середине встречи набрали нужный ход и юлаевцы. И тоже, словно осмелев, стали брать игру на себя. Как это надо делать, эффектно продемонстрировал Сучков: он в чужой зоне выцарапал шайбу у соперника, красиво обыграл защитника «Трактора», а потом нанес бросок точно под перекладину.

Теперь снова настал черед уфимцев доминировать на льду. Наверное, еще трижды до второго перерыва они имели отличные шансы закрепить свое преимущество, но удачным оказался только выход 2 в 1 Бутузова и Яна.

Такое развитие событий гостям не очень-то понравилось, и игра стала «пропитываться» жесткой силовой борьбой. – правда, в пределах правил.

Перерыв, казалось, остудил команды, но хозяева продолжали действовать первым номером, несмотря на то, что травму получил Броссо. Одно только звено Жаровский-Алалыкин-Сучков имели три верные возможности забросить шайбу. Но вот уж действительно: «не забиваешь ты…» Именно это сочетание находилось на льду, когда «Трактор» сравнял счет: уфимцы не разобрались, кому кого из соперников опекать, в результате Джиошвили получил шанс убойно бросить с дальнего «пятачка» и его использовал.

В конце основного времени матча и в овертайме шайба словно перестала слушаться юлаевцев, чувствовалось, что хозяева играют на исходе сил. Тем не менее желания решить судьбу встречи у них не убавилось и возможности забить гол были. Как кстати, и у челябинцев, последняя атака в третьем периоде осталась за ними, и здесь уже «СЮ» выручил Вязовой.

На буллитах блеснул мастерством Жаровский, дважды буквально «раздевший» вратаря соперника. А Вязового один раз выручила штанга, что и предопределило исход встречи.

В целом эта игра мало напоминала ту, которая состоялась недавно в Челябинске и закончилась убедительной победой «СЮ» (6:0). На сей раз силы соперников оказались примерно равны, но и в этом случае шансы взять два очка в основное время у хозяев были выше. Подвела реализация моментов да порой излишне долгий розыгрыш шайбы. Но, как говорится, нет худа без добра. Буллиты все считают лотерей, но в данном случае выиграл действительно тот, кто наиграл на победу чуть больше.

Примечательно, что на игре присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Каждый из них мог быть доволен исходом сражения. Юлаевцы после победы закрепились на пятом месте, но и «Трактор» разжился одним турнирным баллом за ничью в основное время. Похоже, напряженное соперничество этих клубов за место в пятерке продолжится до конца регулярного чемпионата.

«Салават Юлаев» - «Трактор» (Челябинск) – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0 - буллиты). Шайбы: 0:1 – Светлаков (Гросс, Ливо, 05.54, бол.), 1:1 – Сучков (30.45), 2:1 – Ян (Бутузов, Василевский, 31.50), 2:2 – Джиошвили (Кравцов, Дэй, 48.49), 3:2 – Жаровский (65.00, поб.б.).

Фото: скриншот трансляции.