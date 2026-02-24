«Салават Юлаев» в овертайме победил «Сибирь»

Если дать этому матчу свой слоган, то лучше всего подойдет, наверное: «Несчастный случай». Потом что большинство шайб в игре было заброшено в ситуациях, когда этого мало кто ожидал.

А вообще юлаевцам после поражения от «Спартака» отступать в турнирной таблице было некуда. Поэтому, наверное, на льду появилось «свежее» звено в составе Ян-Пименов-Бутузов. Но и в безоглядную атаку хозяева с первых минут не ринулись, хотя их игровое преимущество было заметным.

Впрочем, и сибиряки оказались командой с характером, сознательно сделавшей ставку на надежную игру вратаря и быстрые контратаки. Забегая вперед, можно сказать, что частично этот план сработал: два гола, еще два раза ворота уфимцев выручила штанга, в итоге хоть и очко, но «Сибирь» из Уфы увезла. Выручила гостей и крепкая оборона. И атак, и бросков у хозяев хватало, но реальных шансов выйти вперед оказалось не густо.

В итоге сработал принцип от противного, удача к юлаевцам пришла в контратаке. Алалыкин выиграл борьбу за шайбу в своей зоне, удачно сделал передачу на открывшегося и набравшего ход Яна, который свой шанс выйти с голкипером 1 на 1 и использовал. Затем у Яна была еще одна такая попытка, но вторую дуэль голкипер выиграл.

А затем и наступила череда тех самых нелепостей. Сначала повезло хозяевам: после наброса с фланга на «пятачок» в исполнении Броссо к шайбе неудачно потянулся защитник сибиряков Аланов и срезал ее клюшкой как раз в сетку.

Но гостям это воздалось, что называется, с торицей. Сначала в зоне юлаевцев шайба взмыла вверх, ударилась в конек Зоркину – и дернуло же его поднять в это время ногу! -вывернула на ворота Вязового, где подарком тут же воспользовался Бэк. А уже в третьем периоде Василевский решил откинуть шайбу в сторону, вот только полетела она прямо к свои воротам, где от клюшки голкипера «СЮ» досталась Кошелеву, - он и укротителем снаряда отработал ловко, и голкипера соперника обыграл технично.

Так что не случайно у авторов заброшенных «Сибирью» шайб в графе ассистентов никого нет. А вот уфимцы могли коллективно поразить чужие ворота еще не раз. На их счету и пара выходов 2 в 1, и 1,5 минуты игры в формате 5 на 3. И все бы хорошо, но голов - не было.

Если не случайностью, то разве что формулой «я судья, я так вижу» можно объяснить решения рефери в конце встречи. Например, после видеопросмотра эпизода, где Ян до крови получил клюшкой по лицу, было принято решение об отсутствии нарушения. За подножку, после которой упал Ремпал, удалили не только сибиряка, но и форварда «СЮ» - за симуляцию. Почему-то людям, судившим матч «СЮ» со «Спартаком», такое ни разу не пришло в голову. Возможно, на рефери давило то, что до конца встречи оставалось всего 4 минуты, и никто из них не хотел брать на себя лишнюю ответственность. Однако когда за 23 секунды до окончания 3 периода снесли Сучкова, и арбитрам уже деваться было никуда, настолько очевидным оказалось нарушение.

Оно, по большому счету, и определило исход встречи. Формально решающий гол был забит уже в равных составах, но броску Стюарта и добиванию Е.Кузнецова это не помешало.

Соперники оказались равными по характеру и свой силе. Чувствовалось, что над хозяевами довлел результат, и они показали не самый открытый хоккей, на который способны. Тем не менее, несмотря на все превратности, своего уфимцы добились.

«Салават Юлаев» - «Сибирь» (Новосибирск) – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Шайбы: 1:0 – Ян (Алалыкин, Василевский, 24.22), 2:0 – Броссо (Стюарт, Панин, 25.11), 2:1 – Бек (35.29), 2:2 – Кошелев (48.39), 3:2 – Е. Кузнецов (Родуолд, Стюарт, 61.44).

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».