Башкирские спортсмены примут участие в зимнем этапе «Туриады-2026»

Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, в состязаниях примут участие более 400 спортсменов из 14 регионов, входящих в состав ПФО. Мероприятие пройдет в рамках госпрограммы «Спорт России» под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Команду Башкирии на «Туриаде» представят 16 спортсменов под руководством главного тренера Сергея Полюдова.

«Для нас это большое событие, к которому мы готовились весь сезон. Ребята проделали огромную работу и сейчас самое главное — показать все, на что они способны, получить удовольствие от честной, красивой борьбы. Мы едем в Ижевск с настроем бороться только за победу» – отметил Сергей Полюдов.

Как известно, проект «Туриада» проводится с целью формирования у молодежи ценностей здорового образа жизни и патриотизма посредством вовлечения в занятия спортивным туризмом. С 2013 года проект собирает победителей региональных спортивно-туристских слетов, студентов, обучающихся по специальностям, связанным с туризмом, профессиональных тренеров по спортивному туризму, экспертов и волонтеров.

Фото: пресс-служба Минспорта РБ.